Sciame sismico alle Canarie: oltre 1700 terremoti in pochi giorni sotto il vulcano Cumbre Vieja

Un intenso sciame sismico sta interessando da oltre 48 ore le Isole Canarie (Spagna). Oltre 1700 terremoti, prevalentemente di lieve entità, si sono verificati a sud dell'isola di La Palma, sotto al vulcano Cumbre Vieja. Stamane, alle 8 ora italiana (6 ore locali), è stata registrata la scossa più forte dall'inizio di questo sciame sismico, di magnitudo 3.9 Richter.



Una scossa nettamente avvertita dalla popolazione locale.

Gli esperti hanno dichiarato che diversi sciami sismici si sono ripetuti dal 2017, ma questo risulta essere il più intenso e anche il più superficiale, segnale che il magma sta risalendo in un serbatoio al di sotto dell'edificio vulcanico. Lo confermano anche le misurazioni del flusso di gas elio-3.



Il Piano di Emergenze Vulcaniche delle Canarie (Pevolca) ha attivato il livello giallo (il secondo livello di allerta su una scala di quattro) per rischio vulcanico nel sud dell`isola, in particolare per le località di Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso e Mazo. L'allerta è per ora di tipo precauzionale e prevede un più attento monitoraggio dell'attività sismica e vulcanica ed una diffusione delle informazioni alla popolazione locale.