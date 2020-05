Roma, scossa di terremoto nella notte spaventa la Capitale, non ci sono danni

Una scossa di terremoto è stata registrata e avvertita al primissimo mattino, esattamente alle 05.03 di oggi 11 maggio 2020, nella zona di Roma. Il sisma è stato avvertito da quasi tutta la popolazione romana, svegliata improvvisamente da tremori e boati netti.

Secondo i dati ufficiali dell'INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.3 sulla scala richter mentre l'ipocentro è avvenuto a 11 km di profondità. Epicentro localizzato sulla periferia di Roma, in prossimità del gran raccordo anulare tra il III Municipio e Colleverde.

Il terremoto è stato nettamente avvertito in tutta la Capitale da almeno 1/1,5 milioni di persone: essendo l'epicentro localizzato proprio su Roma, la percezione è stata netta con tremori e boati durati alcuni istanti ma chiaramente percepibili. In molti sono stati svegliati dal terremoto, che fortunatamente non ha causato danni a cose o persone.

Sisma avvertito anche nei centri abitati prossimi alla Capitale sin verso Tivoli, Monterotondo e Guidonia.