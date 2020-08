Roma: scossa di terremoto avvertita nella capitale e in provincia

Una scossa di terremoto è stata distintamente percepita oggi 28 agosto 2020, esattamente alle 14.00, su gran parte del Lazio centrale e nella provincia di Roma. Tantissime le segnalazioni giunte dalla capitale e anche da gran parte della provincia.

Secondo i primi dati rilasciati dall'INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 3.0 sulla scala richter, con ipocentro localizzato a 10 km di profondità. Epicentro individuato ad est di Roma, nell'area di Lariano e Rocca Priora. Sisma avvertito in tutta Roma, Tivoli, Velletri, Aprilia, Monterotondo, Artena, Palestrina, Rocca di Papa e tantissimi altri centri abitati del romano.

In redazione sono giunte centinaia di segnalazioni di una scossa avvertita chiaramente per pochi secondi, quanto bastano per scuotere armadi, argenteria e lampadari. Avvertito anche un forte boato.

Un po' di paura tra la popolazione romana, ma ovviamente non ci sono danni a cose o persone.