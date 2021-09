Las Palmas, continua l'eruzione vulcanica alle Canarie: la lava ha raggiunto alcune case

Dopo quasi quarant'anni è tornato ad eruttare il vulcano Cumbre Vieja situato sull'isola di Las Palmas, la più grande delle Canarie. L'eruzione di tipo effusivo inizialmente non aveva causato particolari disagi, ma data l'imprevedibilità della sua intensità, dopo un sonno particolarmente lungo, aveva preoccupato l'intera popolazione dell'isola.



Almeno 5000 persone sono state evacuate ma entro poche ore potrebbero essere almeno 10.000. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti pare che i fiumi di lava abbiano colpito e bruciato alcune abitazioni, quelle più vicine al luogo dell'eruzione.



Molto lentamente la lava si muove verso le coste di Las Palmas e inevitabilmente attraverserà alcune strade principali dell'isola.“Esperti ed autorità sperano che i possibili danni in zone abitate siano il più possibile limitati.



“È una fortuna che (l`eruzione) si stia verificando in una zona scarsamente popolata”, ha affermato Ángel Víctor Torres, presidente regionale delle Canarie. L`ultimo risveglio del Cumbre Vieja prima di quello in corso avvenne nel 1971: quella fu anche l`ultima eruzione vulcanica sulla terra ferma registrata alle Canarie. In quel caso morì una persona per inalazione di gas.