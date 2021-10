Isola di Vulcano: Protezione Civile e INGV emanano allerta gialla per rischio eruzione

Il Dipartimento della Protezione Civile in stretto contatto con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha emanato l'allerta gialla per l'isola di Vulcano, situata nell'arcipelago delle Eolie.

Il Dipartimento ha valutato che le variazioni significative di diversi parametri del monitoraggio vulcanico, rilevate nelle ultime settimane dall`Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-INGV e dall`Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell`Ambiente CNR-IREA, rendono necessarie alcune misure e iniziative aggiuntive per la gestione del rischio sull`isola.

Tra i parametri più significativi c'è l'aumento della temperatura dei gas emessi dalle fumarole sull`orlo craterico, mentre la composizione dei gas mostra un aumento di CO2 e SO2 (anidride carbonica e anidride solforosa). Anche la microsismicità locale legata alla dinamica del sistema fumarolico ha mostrato un aumento nelle ultime settimane.

L'allerta gialla implica il potenziamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza vulcanica (anche con l`eventuale coinvolgimento di altri centri di competenza oltre a INGV e CNR-IREA che ordinariamente se ne occupano), un raccordo informativo costante tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, l`aggiornamento dei piani di protezione civile, una diffusa attività di informazione alla popolazione residente sull`isola e ai turisti, con specifico riferimento all`innalzamento del livello di rischio. Le strutture di protezione civile della Regionale Siciliana e del Comune di Lipari sono state già attivate in tal senso per adottare tutte le iniziative necessarie.

L'INGV sta provvedendo all'installazione di nuove stazioni sismiche a integrazione di quelle esistenti sull`isola, predisponendo anche la messa in opera di una telecamera termica che inquadri l`area fumarolica del cratere.