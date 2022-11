Intenso terremoto nell'Adriatico: DANNI nelle Marche, avvertito anche al nord

Una forte scossa di terremoto ha colpito l'Adriatico centro-settentrionale alle 7.07 di oggi 9 novembre 2022, precisamente a circa 30 km a largo della costa pesarese, nelle Marche.

Secondo quanto riferito dall'INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo richter 5.7, avvenuto a circa 7.6 km di profondità.

Il terremoto è stato distintamente avvertito in tutte le Marche, per oltre 20 secondi, allertando l'intera popolazione che si è precipitata per strada. Tremori sono stati distintamente avvertiti anche in Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Molte segnalazioni arrivano da Roma, Firenze, Bologna.

Le conseguenze principali le troviamo nelle Marche: ad Ancona ci sono crolli alla stazione centrale, mentre parecchi danni vengono segnalati nei supermercati.

Scuole chiuse In diverse città delle Marche sono state precauzionalmente sospese le lezioni scolastiche e universitarie. In particolare a Fano, Pesaro, Senigallia e Ancona scuole chiuse le scuole di ogni ordine e grado. La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, ha comunicato che "in via precauzionale vengono sospese le lezioni di tutte le scuole della città, di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori".