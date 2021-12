Intenso terremoto in Lombardia: il comunicato ufficiale INGV, dettagli e pericolosità sismica della zona

Una intensa scossa di terremoto si è verificata alle ore 11:34 in Lombardia, come vi abbiamo documentato in questo articolo.

Il terremoto, di magnitudo 4.4, è stato avvertito nettamente attorno all'epicentro ma anche a grande distanza, fino al Piemonte.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato un articolo dettagliato su questo evento sismico, che vi riportiamo di seguito.

Evento sismico del 18 dicembre 2021, Ml 4.4 in provincia di Bergamo

Un terremoto di magnitudo Ml 4.4 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 11:34 italiane di oggi, 18 dicembre 2021. L`epicentro è stato localizzato a 7 km circa da Bergamo, con ipocentro a una profondità di circa 26 km.

Successivamente nella stessa area è stato localizzato un altro evento di magnitudo 2.2



Nella tabella sottostante sono riportati i Comuni entro 4 km dall`epicentro, dove le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).



In base al modello di pericolosità per il territorio nazionale, la pericolosità sismica di questa area è considerata media.



Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani evidenzia, nelle aree adiacenti, terremoti con magnitudo inferiore a 5 (quadrati gialli), come gli eventi sismici con epicentro vicino a Bergamo dell`8 marzo 1593 (magnitudo stimata Mw 4.86) e del 22 agosto 1606 (Mw 4.86) mentre più recentemente è stato registrato il 9 febbraio 1979 un evento sismico di magnitudo Mw 4.78.



Dalla consultazione del DBMI15 si evince che la massima intensità riportata (VI-VII MCS) per la città di Bergamo è legata agli eventi storici elencati appena indicati



Per il terremoto odierno, la mappa di scuotimento calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento fino al V-VI grado MCS.



Il terremoto è stato risentito in tutta la Lombardia e nelle regioni limitrofe, come evidenziato dai questionari compilati sul sito di “Hai sentito il terremoto?”. Il terremoto è stato risentito con intensità fino al V-VI grado MCS.