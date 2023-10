Intensa scossa di terremoto al Nord, epicentro fra Veneto ed Emilia Romagna

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 si è verificata nel pomeriggio di oggi, alle 17:29, al confine fra Emilia Romagna e Veneto. Il sisma ha avuto epicentro nel rodigino, a 2 km da Ceneselli.



Il terremoto, che si è verificato a una profondità di 10 km, è stato avvertito nettamente in un'area piuttosto ampia, fra Veneto centro-meridionale ed Emilia Romagna centro-orientale ma anche in Lombardia. Segnalazioni sono giunte soprattutto dalle province di Rovigo, Verona, Padova, Vicenza, Ferrara, Bologna, Mantova.



Non si segnalano al momento danni a cose o persone. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.