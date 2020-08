Indonesia: erutta il Sinabung, colonna di fumo di oltre 5000 metri

Una forte eruzione vulcanica è avvenuta ieri in Indonesia, precisamente sull'isola di Sumatra: stiamo parlando del grande vulcano Sinabung, la cui ultima eruzione risaliva al 2018 quando eruttò con gran violenza uccidendo almeno 16 persone.

Questa nuova eruzione del vulcano esplosivo indonesiano non ha avuto conseguenze. Non vengono segnalati nemmeno feriti fortunatamente.

Vaste aree sono state ricoperte da cenere e detriti, addirittura anche da lapilli ad alcuni chilometri di distanza. Le autorità hanno invitato la popolazione a restare ad almeno 5 km di distanza dal cono vulcanico.

L'esplosione del vulcano ha sicuramente spaventato la popolazione locale, ma allo stesso tempo affascinato chi si trovava a debita distanza pronto a filmare il parossismo. Una vasta colonna di fumo e gas si è innalzata in atmosfera, raggiungendo i 5.000 metri di altitudine riuscendo ad oscurare il cielo in un vasto raggio. I turisti e i residenti sono stati invitati a rimanere in casa e a munirsi di mascherina per proteggere i polmoni.