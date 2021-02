Improvviso forte sciame sismico in Islanda: paura per una intensa scossa a Reykjavík

Un importante sciame sismico sta interessando negli ultimi minuti l'Islanda. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 sula scala Richter si è verificata alle 11:05 a ridosso della costa sud-occidentale dell'Isola, seguita da numerose repliche anche di magnitudo 4/5 sulla scala Richter.

Il terremoto di magnitudo 5.6, il più intenso finora, ha avuto epicentro a 6 km da Grindavík e 40 km da Reykjavík, capitale e città più grande dell'Islanda.

In base alle segnalazioni, le varie scosse di terremoto sono state avvertite distintamente soprattutto nella penisola di Reykjanes e nella città di Reykjavík. Ma le onde sismiche hanno raggiunto un po' tutta l'area occidentale dell'Islanda.

Al momento non si registrano danni significativi, se non cadute di oggetti e suppellettili all'interno di negozi e abitazioni. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

Sciame sismico a sud di Reykjavik