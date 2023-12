Grossa frana sul Lago di Garda, massi sulla statale 45

Nel pomeriggio di oggi, 16 Dicembre, un'imponente frana si è distaccata da un costone roccioso nella zona del Garda, precisamente nel territorio del comune di Tremosine, tra le località di Campione e Limone, in provincia di Brescia.



I massi e i detriti precipitati hanno colpito la statale 45 "gardesana occidentale", provocando la chiusura completa della strada in entrambe le direzioni. La situazione ha richiesto l'intervento immediato di diverse autorità e servizi di emergenza.



Sul luogo dell'incidente sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la guardia costiera, con l'unità SAR, al fine di valutare la portata dell'evento e accertarsi che non vi siano persone coinvolte o intrappolate sotto le macerie. Al momento non risultano feriti.



L'area interessata è situata tra Campione e Limone, e la gravità della frana ha causato lunghe code lungo la statale a partire da Gargnano, con ripercussioni significative sulla viabilità locale.



La chiusura della Gardesana Occidentale rappresenta un disagio notevole per la circolazione, e le autorità competenti stanno lavorando per gestire la situazione nel modo più efficace possibile.

Ecco le immagini a cura dei Vigili del Fuoco: