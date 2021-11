Forte scossa di terremoto in Grecia: epicentro a Cefalonia, onde sismiche arrivate al Sud Italia

Una intensa scossa di terremoto è avvenuta poco fa in Grecia, sull'isola di Cefalonia. Dalle stime provvisorie del centro sismico euro-mediterraneo, si è trattato di un terremoto di magnitudo 5.0, avente epicentro in mare, a circa 20 km dalla località di Argostólion.

La scossa di terremoto, avvenuta a una profondità di circa 10 km (dato preliminare), è stata avvertita fortemente sull'Isola di Cefalonia, ma a tremare è stata gran parte della Grecia, in particolar modo l'area centrale e occidentale.

Lieve tremore avvertito anche all'estremo Sud Italia, fra basso Salento e coste ioniche della Calabria.