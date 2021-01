Forte eruzione dell'Etna in atto, fiumi di lava dal cratere

L'attività stromboliana dell'Etna, già diventata rilevante nei giorni scorsi, ha subito un'intensificazione nelle ultime ore. Una forte eruzione è in atto adesso sul Cratere di Sud-Est, caratterizzata da imponenti fiumi di lava che discendono lungo il fianco del cratere regalando uno spettacolo davvero suggestivo.



L'eruzione è visibile da molti chilometri di distanza ma ovviamente non sta causando problemi.



Anche sullo Stromboli si è verificata dell'attività blanda nelle ultime ore, ma non c'è collegamento come confermato dal vulcanologo Boris Behncke sua pagina Facebook. “Non sono fenomeni collegati. Sono due vulcani che sono praticamente sempre in attività, e nel loro repertorio ci sono anche frequenti trabocchi di lava (l`ultimo trabocco lavico dello Stromboli risale alla primavera del 2020)”.