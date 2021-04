Etna: forti boati in questi minuti si avvertono in tutto il catanese, "tremano porte e finestre"

L'Etna sta tornando a farsi sentire in queste ore, dopo le avvisaglie già lanciate nel corso della notte con una ripresa dell'attività stromboliana dal cratere di Sud-Est.

Il vulcano sta sprigionando forti boati, che negli ultimi minuti si odono non soltanto nei comuni alle pendici dell'Etna ma anche a una certa distanza, fino a Catania città.

Diverse le segnalazioni in rete, con gente che afferma di avvertire boati in grado di far tremare anche porte e finestre delle abitazioni.

Il grafico dell'ampiezza del tremore vulcanico, come possiamo vedere, mostra un deciso incremento negli ultimi minuti. Ciò potrebbe lasciar presagire una nuova eruzione anche intensa.

Seguiremo l'evolversi della situazione sul nostro sito. Immagine in alto di repertorio.