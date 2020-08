Continua l'attività strombolina sull'Etna, che da giorni emette dal cono della sella del cratere di Sud-Est fumo e cenere in notevoli quantità.

In mattinata un vistoso cono di fumo si è alzato dall'area sommitale del vulcano, come possiamo vedere nell'immagine. Cenere e sabbia si sono depositati al suolo nei comuni alle pendici del versante orientale del vulcano.

Nessun problema viene registrato al momento per il traffico aereo.