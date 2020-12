Croazia, sono almeno 7 le vittime del terremoto tra Sisak e Petrinja

Situazione grave in Croazia, almeno sette vittime a causa del terremoto. Tanti i feriti e si continua a scavare tra le macerie. Ultimi aggiornamenti.



Si aggrava il bilancio delle vittime in Croazia dopo il terremoto di ieri.

Dalle ultime notizie risultano ben sette vittime e tantissimi feriti di cui alcuni in gravi condizioni (ricoverati d'urgenza in ospedale).



È stata una notte insonne tra Petrinja e Sisak, i due centri maggiormente colpiti dal sisma di magnitudo 6.4: gran parte della popolazione ha trascorso la notte fuori casa o nei centri preposti dalle autorità, mentre i soccorsi continuavano a scavare tra le macerie in cerca degli ultimi dispersi. Nelle prime ore del mattino la terra è tornata a tremare nuovamente in tutta la Croazia, per ben due volte in pochi minuti.



Tra le vittime anche una ragazzina di 12 anni. La situazione è molto critica a causa dei numerosi edifici crollati del tutto o parzialmente, soprattutto nel centro di Petrinja, letteralmente sconvolto.



Tra gli edifici che hanno subito gravi danni vi sono anche l'asilo e l'ospedale. I danni si registrano anche lontano dall'epicentro, in un raggio di almeno 50 km: anche a Zagabria (a 40 km dall'epicentro) si segnalano lesioni e alcuni lievi crolli. La scossa principale è stata avvertita in quasi tutta Italia.