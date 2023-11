Uno sguardo al mese di DICEMBRE? Perchè no! Ci potrebbe riservare...

Prima di effettuare la nostra analisi, facciamo la solita importante premessa: ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Dicembre è il primo mese dell'inverno meteorologico. Solitamente risente ancora dell'autunno appena passato e di conseguenza (se le cose andassero per il verso giusto ) dovrebbe presentare le prime punte di freddo, senza però sconfinare verso situazioni di gelo.

Quest'anno come si potrebbe comportare il mese di dicembre sulla nostra Penisola? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF che periodicamente elabora mappe termiche e precipitative a scala mensile.

Iniziamo con le anomalie termiche attese in Europa ed in Italia nell'arco del mese in questione. Consigliamo di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo.

Chi si aspetta un dicembre con il freddo rischierà di puntare su un cavallo perdente. Il modello non sembra avere dubbi e pone anomalie termiche al rialzo sull'Italia comprese tra 1 e 2°, mentre sull'Europa orientale e la vicina Russia le medesime anomalie potrebbero toccare addirittura i 3°.

Sul fronte delle anomalie pluviometriche, le cose dovrebbero andare meglio:

A parte in lieve surplus piovoso sul medio versante adriatico, l'Italia sembra ricevere precipitazioni attorno alle medie del periodo. Ciò significa che l'alta pressione non dovrebbe monopolizzare tutto il mese, come è successo spesso in passato.

IN DEFINITIVA: MALE dal punto di vista termico con anomalie al rialzo tra 1 e 2°, ABBASTANZA BENE invece sul fronte pluviometrico con valori vicini alla norma del periodo.

