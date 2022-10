Uno sguardo a NOVEMBRE: l'autunno saprà prendersi una RIVINCITA?

Prima di procedere con la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa. Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Come potrebbe comportarsi novembre in Italia? L'autunno potrà finalmente dire la sua sul nostro Paese con molte piogge oppure il terzo mese dell'autunno meteorologico seguirà le norme del precedente, negando ancora le precipitrazioni e il fresco all'Italia?

Sul fronte termico, le notizie purtroppo non sono buone. Ecco cosa si prevede (si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo)

Niente da fare dal punto di vista termico. Secondo questa proiezione, il mese di novembre porterà in grembo anomalie positive sull'Italia comprese tra 1 grado e 1 grado e mezzo. Le zone a livello europeo che presenteranno temperature in media o sottomedia si dovranno cercare con il lanternino.

Per fortuna dal punto di vista pluviometrico, il mese potrebbe comportarsi in maniera normale, senza ammanchi piovosi importanti. Ecco la mappa:

Tranne piccole anomalie in un senso o nell'altro, l'andamento delle piogge dovrebbe rispecchiare la normalità del periodo. Si spera ovviamente che le cose vadano in questi termini e che non vi siano ulteriori ammanchi idrici dopo un'annata davvero disastrosa.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-tra-giovedi-e-venerdi-apice-del-caldo-anomalo-sull-italia/95257/