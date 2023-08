Quali sono le prospettive per SETTEMBRE? Pioverà? Ci saranno TEMPORALI o farà ancora CALDO?

Settembre dovrebbe essere il primo mese dell'autunno meteorologico. Questa definizione è ormai anacronistica in quanto da molti anni settembre si comporta per filo e per segno come estivo.

Quest'anno come potrebbero andare le cose? Lo abbiamo chiesto al prestigioso centro di calcolo ECMWF che periodicamente elabora tendenze a lungo termine. Vi ricordiamo che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

Come potrebbe comportarsi settembre dal punto di vista TERMICO? La prima mappa mostra le anomalie di temperatura attese in Europa per il mese in questione - si consiglia di ingrandire le cartine per avere un migliore riscontro visivo.

Niente da fare! Secondo questo modello, anche quest'anno settembre vedrà temperature superiori alla media su tutta l'Italia e buona parte del Continente Europeo. In particolare le anomalie al rialzo si prevedono tra 1 e 2° a livello italico e maggiormente concentrate sulle regioni settentrionali.

Come potrebbe comportarsi settembre dal punto di vista delle PIOGGE? La seconda mappa mostra le anomalie pluviometriche previste in Italia per l'intero mese:

Ci sono buone notizie per la Liguria, il versante tirrenico, parte delle Isole e il meridione, dove il modello prevede precipitazioni superiori al normale. In media o leggermente al di sotto le piogge sul restante settentrione, zone interne del centro e medio-alto Adriatico.

