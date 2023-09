Prima decade di OTTOBRE "mangiata" dal MOSTRO ANTICICLONICO, ma c'Ã¨ una SVOLTA all'orizzonte

In questa sede abbiamo discusso sulla possibile svolta meteorologica che viene contemplata dal MODELLO AMERICANO sul finire della prima decade di ottobre: www.meteolive.it/news/Tendenze-lungo-termine/76/tendenza-meteo-in-arrivo-10-giorni-di-sole-e-caldo-fuori-stagione-poi-si-cambia/98751/

Fortunatanente, anche il centro di calcolo ECMWF mostra questa mattina una scappatoia allo strapotere anticiclonico che soggiogherà l'Italia e l'Europa per buona parte della prima decade di ottobre.

Vi ricordiamo che tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

Si tratterà dell'ennesimo mostro anticiclonico che presenterà al suo interno temperature assolutamente fuori norma per il periodo. La prima mappa mostra le anomalie termiche che vi saranno in Europa nel lasso temporale compreso tra il 2 e l'8 di ottobre; consigliamo di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Ecco il sopramedia feroce che piegherà quasi tutto il nostro Continente, ritardando l'avvio dell'autunno. In Italia si evince un sopramedia termico compreso tra 5 e 7°, maggiormente concentrato al nord e al centro. Sul fronte delle piogge possiamo omettere anche la mappa in quanto sarà tutto secco da nord a sud!

Sul finire della prima decade, ecco lo spiraglio di cambiamento. La mappa mostra le anomalie termiche nel lasso temporale compreso tra il 9 ed il 15 ottobre:

Le correnti atlantiche dovrebbero forzare l'alta pressione a spostarsi verso levante in direzione dell'Europa orientale. Da ovest potrebbe arrivare un cambiamento, messo in risalto anche dalle anomalie pluviometriche previste per il medesimo periodo:

Precipitazioni sopra norma al nord e sul Tirreno a testimoniare il regime atlantico delle correnti; precipitazioni in media sul resto d'Italia.

RIASSUMENDO: L’estate sembra non voler finire quest’anno. Le previsioni meteo mostrano infatti che la prima decade di ottobre sarà dominata da un anticiclone africano che porterà temperature da record in Italia e in Europa. Il clima sarà tipicamente estivo, con cieli sereni e nessuna pioggia in vista. Si tratterà dell’ennesimo episodio di caldo anomalo che ha caratterizzato questa stagione, ritardando l’avvio dell’autunno. Ma non tutto è perduto: le tendenze meteo indicano che sul finire della prima decade potrebbe esserci una svolta. Le correnti atlantiche potrebbero infatti riuscire a rompere lo strapotere dell’alta pressione, spingendola verso l’Europa orientale. Da ovest potrebbe arrivare una ventilazione più fresca e umida, che porterebbe un abbassamento delle temperature e delle precipitazioni. Il nord e il Tirreno sarebbero le zone più interessate dalle piogge, mentre sul resto d’Italia si avrebbero condizioni più variabili. Si tratterebbe di un primo segnale di cambiamento stagionale, che potrebbe preludere ad un autunno più normale. Tuttavia, si ricorda che queste previsioni sono soggette a margini di errore e non sono utili per programmare attività importanti. Per avere informazioni più precise e aggiornate, si consiglia di consultare il sito www.meteolive.it.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/l-estate-di-fine-settembre-30-a-portata-di-mano-su-alcune-regioni-vediamo-dove-e-quando/98752/