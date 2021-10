Meteo NOVEMBRE? FREDDO, MITE o con abbondanti PIOGGE?

Prima di addentrarci nella nostra analisi, facciamo un'importante premessa: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

Cosa bolle in pentola per il mese di novembre in Italia? Se ci fidiamo delle ultime mappe disponibili possiamo escludere che sia un mese freddo.

Queste sono le anomalie termiche previste per l'intero mese:

Secondo il prestigioso centro di calcolo ECMWF, novembre sarà molto mite sull'Italia, con anomalie al rialzo comprese tra 1.5° e 2° da nord a sud. Allargando lo sguardo, si nota che l'anomalia termica al rialzo potrebbe "penalizzare" quasi tutto il continente, a parte il Portogallo ed alcuni settori dell'Europa sud-orientale.

Come andranno invece le cose dal punto di vista pluviometrico? Ecco la mappa:

Sembra probabile un surplus pluviometrico al nord e sul medio versante tirrenico, in accordo con correnti prevalentemente meridionali umide e molto miti (da qui il sopramedia termico menzionato).

Nella norma le piogge sulla Sardegna e il basso Tirreno, sottomedia invece il meridione e il medio-basso Adriatico, regioni che potrebbero essere interessate da promontori anticiclonici di matrice africana.

