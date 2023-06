Lungo termine: come potrebbe comportarsi la prima parte di LUGLIO?

Luglio è il mese centrale dell'estate mediterranea. In questa sede cercheremo di analizzare come potrebbe comportarsi questo mese nella sua prima parte, secondo il prestigioso centro di calcolo ECMWF.

Prima di passare alla nostra analisi, facciamo una breve premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, ritieniamo non siano di utilità per programmare attività importanti.

PERIODO 3-9 LUGLIO. Iniziamo con le anomalie termiche previste in Europa - si consiglia di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

In un quadro di complessivo sopramedia termico a scala europea, l'Italia sembra collocarsi in un'area senza troppi eccessi termometrici. Nelle aree interne del centro e su buona parte del meridione le temperarture saranno attorno alla media del periodo. Al nord, sul Tirreno e la Sardegna il quadro termico sarà invece sopramedia tra il mezzo grado e il grado.

Sul fronte delle piogge, queste sono le anomalie previste nel periodo suddetto:

Precipitazioni complessivamente vicine alla media del periodo se si eccettua un lieve sopramedia pluviometrico sull'arco alpino centro-occidentale.

PERIODO 9-16 LUGLIO:

Ecco le anomalie termiche a scala europea per il periodo in oggetto:

Anche in questo caso, l'Italia non dovrebbe avere grossi eccessi termici, con temperature spesso attorno alla media del periodo. Un lieve sopramedia attorno al mezzo grado sarà possibile al nord, sul Tirreno e la Sardegna.

Infine, queste sono le anomalie di precipitazione per il medesimo periodo:

A parte un lieve sopramedia su alcuni settori del nord, il resto d'Italia dovrebbe avere precipitazioni attorno alle medie del periodo.

RIASSUMENDO: la prima parte di luglio non dovrebbe essere eccessivamente calda e asciutta sull'Italia. Vedremo nei prossimi giorni se confermare o smentire questa tendenza.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tutti-i-temporali-del-fine-settimana-in-italia/97922/