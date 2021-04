Le prime proiezioni di MAGGIO in Europa ed in Italia

Prima di procedere con le nostre analisi, facciamo una doverosa premessa. Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività, la loro affidabilità è infatti lievemente inferiore al 50%.

Come potrebbe comportarsi il mese di maggio dal punto di vista termico in Europa ed in Italia? Ecco la mappa:

Il modello sembra non avere dubbi circa un mese di maggio in gran parte sopramedia sul nostro Continente, anche in modo spiccato sui settori più orientali. Risulterebbe invece in media solo sulle Isole Britanniche, il nord della Francia, l'Olanda, il Belgio e parte della Penisola Scandinava.

In Italia il sopramedia termico viene valutato tra il mezzo grado e il grado.

Questo invece è il quadro che dovrebbero seguire le precipitazioni:

Solo le Alpi centro-occidentali potrebbero presentare una pluviometria leggermente sopramedia. Sul resto d'Italia si prevedono piogge in media o lievemente al di sotto dove vedete il marroncino chiaro. Sopramedia invece su gran parte dell'Europa centro-settentrionale.

