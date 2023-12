La tendenza fino a CAPODANNO: che BRUTTA SITUAZIONE!

Inverno inesistente in Italia fino alla fine dell'anno. Questo è l'ultimo responso del prestigioso centro di calcolo ECMWF che periodicamente emette tendenze a lungo termine.

Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

La prima mappa mostra le anomalie termiche previste in Europa fino alla vigilia di Natale, ovvero domenica 24 dicembre - si consiglia sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

Notiamo tutto il freddo accorpato in sede scandinava e polare. L'Europa centro-meridionale sarà invece pervasa da anomalie termiche positive che sull'Italia saranno (in media) comprese tra 2 e 4°.

Cattive notizie anche sul fronte delle precipitazioni. Queste sono le anomalie precipitative previste sempre fino alla Vigilia di Natale:

Su tutta l'Italia, ad eccezione dei rilievi alpini di confine, avremo un sottomedia pluviometrico abbastanza marcato.

Volgendo lo sguardo oltre, la situazione non sembra modificarsi fino a Capodanno. La terza mappa mostra le anomalie termiche attese in Italia al 25 al 31 dicembre:

Niente inverno sull'Italia e sull'Europa centrale con anomalie termiche al rialzo comprese tra 2 e 3°. Continuerà a fare più freddo del normale in sede scandinava ed Islandese.

Infine, le anomalie precipitative previste in Europa sempre nel lasso temporale compreso tra il 25 e il 31 dicembre:

Resterà un quadro precipitativo nel complesso sottomedia in Italia, a parte quache area in media su parte delle regioni centro-meridionali.

