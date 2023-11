Il MOSTRO anticiclonico pronto a dettare legge di nuovo dal 20 novembre? Anomalia termica clamorosa in vista!

Per fortuna questa mappa non è prevista per i prossimi giorni, ma a distanza di più di una settimana, dunque c'è tutto il tempo per i modelli di cambiare idea.

Rappresenta una fortissima anomalia termica a 1500m di quota per lunedi 20 novembre che, sebbene possa essere smorzata da qualche inversione da nebbia sulle pianure, ci indicherebbe temperature eccezionalmente sopra la media su gran parte dell'Europa mediterranea e in parte anche sull'Italia.



Orribile anche ciò che la potrebbe originare , cioè una di quelle patologie di cui soffre ormai in maniera molto, troppo ricorrente il tempo europeo: l'affondo dell'aria fredda verso le Canarie, meglio nota come "falla delle Canarie" che per il sistema dei vasi comunicanti, solleva aria calda direttamente verso il bacino centrale del Mediterraneo.

Prima che si consumi questa ennesima anomalia tutti i modelli propongono questo veloce affondo freddo tra giovedì 16 e sabato 18 con un vortice freddo deviato dall'anticiclone (e da una corrente occidentale già troppo forte) in direzione dei Balcani, ma con parziale coinvolgimento anche del nostro Paese con venti freddi da nord, qualche rovescio o temporale lungo le regioni adriatiche e al sud e persino qualche spruzzata di neve sulle cime appenniniche:

Subito dopo i modelli si allineano anche per quella tremenda anomalia? Per fortuna NO. Il modello americano vede infatti il ritorno di correnti occidentali ondulate con qualche passaggio piovoso su diverse regioni, magari in un contesto relativamente mite, ma non certamente sotto il mostro anticiclonico prospettato stasera dal modello europeo: