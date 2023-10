Come si comporterÃ  il restante mese di OTTOBRE? Avremo MALTEMPO? Proviamo a tracciare una TENDENZA

In questa sede proveremo a tracciare una tendenza del tempo fino a fine mese con l'ausilio del prestigioso centro di calcolo ECMWF.

Prima di intraprendere la nostra analisi, facciamo un'importante premessa iniziale: Tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

Quanto durerà ancora il periodo di alta pressione che ci sta interessando da quasi 20 giorni? Secondo il modello americano dovrebbe avere termine nel prossimo fine settimana con l'arrivo di una perturbazione (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/dopo-20-giorni-di-caldo-anomalo-si-avvicina-una-svolta-meteorologica-gli-ultimi-aggiornamenti/98881/)

Secondo ECMWF questo cambiamento potrebbe essere leggermente posticipato, ma vediamo subito le mappe.

La prima mappa mostra il quadro delle anomalie pluviometriche attese in Italia da oggi (lunedi 9 ottobre) fino al 15 ottobre, ovvero per tutta questa settimana - consigliamo sempre di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo.

Secondo questo elaborato, la nostra Penisola avrà poche possibilità di liberarsi dall'alta pressione e dal secco durante questo lasso temporale. Infatti, su tutta l'Italia le piogge si prevedono ancora di molto inferiori alla norma, segno della presenza quasi costante dell'anticiclone.

Per un cambiamento in favore della pioggia, ma solo su alcune regioni, bisognerà attendere il lasso temporale compreso tra il 16 e il 22 ottobre, ovvero la settimana prossima. Di seguito, le anomalie di precipitazione attese in Italia durante il lasso temporale in parola:

Ecco le piogge che dovrebbero arrivare al nord e sul medio versante tirrenico, in accordo con un flusso atlantico abbastanza energico sull'Italia. In questo settore si prevedono piogge superiori ai valori normali. Il resto del nostro Paese avrà piogge attorno alla media o ancora inferiori all'estremo sud e sulla Sicilia.

Infine, la media precipitativa estrapolata sempre dal modello ECMWF nel lasso temporale compreso tra il 23 e il 29 ottobre:

Avrremo una piovosità attorno alla media del periodo su tutta l'Italia, a parte limitate aree con lievi surplus o lievi deficit.

RIASSUMENDO: l'alta pressione potrebbe durare anche per gran parte di questa settimana, anche se riteniamo probabile che già nel week-end le regioni settentrionali possano uscire da questo dominio, come afferma il modello americano. Successivamente, nella settimana prossima, l'autunno potrebbe portare la pioggia soprattutto al nord e sul Tirreno, anche se tutta l'Italia dovrebbe liberarsi dalla morsa anticiclonica con temperature maggiormente autunnali.