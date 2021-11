Come sarà Dicembre? FREDDO, MITE o NEVOSO?

Prima di addentrarci nella nostra analisi, facciamo una breve, ma importante premessa: Ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Come potrebbe comportarsi dicembre, primo mese dell'inverno meteorologico, sul nostro Continente? Dal punto di vista termico, la proiezione in essere NEGA il freddo sulla maggior parte d'Europa; ciò non vuol dire che il clima sarà necessariamente tutto mite, ma che il bilancio finale del mese potrebbe risultare sopramedia.

L'anomalia termica al rialzo, secondo il prestigioso centro di calcolo ECMWF, si collocherebbe tra +0.5 e +1° a scala nazionale, mentre i picchi massimi di scostamento al rialzo si avrebbero sull'Europa orientale e la vicina Russia. Temperature in media o leggermente al di sotto potrebbero essere di competenza dell'Europa occidentale, sottintendendo forse un pattern di tipo nord atlantico.

Dal punto di vista delle piogge, questa la situazione estrapolata sempre per l'intero mese di dicembre:

Pochi gli scostamenti dalla norma a livello europeo. In Italia si evince invece un lieve surplus piovoso sul nord-ovest, la Sardegna orientale e il settore ionico.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-domenica-e-lunedi-nuovo-ruggito-del-maltempo-sull-italia-le-regioni-maggiormente-coinvolte/92171/