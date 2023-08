Come potrebbe comportarsi il restante mese di AGOSTO? *ULTIMI AGGIORNAMENTI*

In questa sede proveremo a tracciare una linea di tendenza per la seconda parte di agosto secondo gli ultimi aggiornamenti del prestigioso centro di calcolo ECMWF

Facciamo però una breve premessa: tali mappe e le previsioni indicate, pur avendo una validità scientifica poichè effettivamente elaborate da potenti computer che eseguono miliardi di calcoli fisico-matematici basati anche su statistiche climatologiche, si intendono proposte per curiosità e principalmente come "esercizio didattico": si ritiene non siano di utilità per programmare attività.

La prima mappa ci mostra le anomalie termiche estrapolate dal modello in questione fino al giorno 20 agosto - si consiglia di ingrandire le mappe per avere un migliore riscontro visivo!

Ci apprestiamo a vivere un periodo molto caldo specie al nord e al centro dove si prevedono anomalie termiche al rialzo fino a 4-5°. Piu stemperate, ma sempre presenti, le suddette anomalie al meridione e sulle Isole, tra 2 e 3°.

Molto desolante appare anche il quadro pluviometrico, previsto sempre fino al 20 agosto:

A parte i settori alpini che avranno qualche temporale di stagione, sul resto d'Italia avremo una fase marcatamente siccitosa specie al nord e al centro. Meno eclatante, ma egualmente presente, il disavanzo pluviometrico al sud e sulle Isole.

A seguire vi mostriamo la mappa delle anomalie termiche previste in Italia tra il giorno 20 e il 27 agosto:

Situazione che non cambierà molto. Avremo anomalie termiche al rialzo su tutta la Penisola, comprese in media tra 3 e 5°.

Non buone anche le prospettive dal punto di vista pluviometrico riferite al medesimo periodo (20-27 agosto):

Quadro pluviometrico sostanzialmente sottomedia su tutta la nostra Penisola.

In definitiva: il restante mese di agosto potrebbe trascorrere con un clima molto caldo e siccitoso sulla maggior parte delle nostre regioni.

