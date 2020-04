Week-end PASQUALE: fino a 10° al di sopra della media stagionale al NORD...

L'alta pressione non molla ancora la presa sul Medoiterraneo e sull'Europa centrale. Ecco il quadro sinottico atteso per la notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile (Pasqua):

Come si può notare dalla mappa, non ci sono ancora strutture depressionarie in grado di impensierire lo strapotere dell'alta pressione che da oltre 10 giorni è unica protagonista del tempo in Europa.

Le temperature stanno salendo e saliranno ancora nei prossimi 2-3 giorni, toccando un massimo nel fine settimana pasquale, segnatamente nella giornata di sabato 11 aprile.

La prima mappa mostra le anomalie termiche AL SUOLO previste in Italia per il primo pomeriggio di SABATO 11 APRILE ( i numeri indicano lo scostamento termico dalla media del periodo).

Le temperature si arrampicheranno fino a 9-10° al di sopra della media sulle regioni settentrionali; tra 7 e 8° nelle aree interne dell'Italia centrale, 4-6° sul meridione peninsulare e sulla Sardegna. In decisa controtendenza la Sicilia e la punta estrema della Calabria che avranno un quadro termico addirittura sottonorma di 2-3°.

Queste invece sono le anomalie termiche previste AL SUOLO nel primo pomeriggio di PASQUA:

Come vedete, il quadro delle anomalie termiche cambierà poco. Sarà sempre il nord e il centro ad avere tra i 7 e i 10° superiori alle medie del periodo. Persisterà anche il lieve sottomedia sulla Sicilia nord-orientale (circa 2° in meno rispetto alla norma); in media termica la Calabria, mentre altrove si viaggerà tra i 4 e i 6° sopramedia.

