Ultima settimana di ottobre in Europa: si è tornati SOPRA MEDIA quasi ovunque

La "festa" del freddo imbastita nelle prime due decadi ottobre si è miseramente sgretolata sotto i colpi di uno spietato "sopramedia" che come un falco si è nuovamente impossessato del nostro Continente nell'ultima settimana ottobrina.

Tra non molto usciranno le medie complessive del mese in questione e vedremo se l'Europa sarà riuscita a mantenere un lieve sottomedia in un mare di "rosso" ormai imperante.

Ecco la mappa che sancisce la chiusura di ottobre "al caldo" per molte nazioni europee. Il lasso temporale in questione va dal 24 al 31 ottobre:

La settimana è stata chiusa in media termica sulle Isole Britanniche (ad eccezione dell'Inghilterra), sulla Spagna, il sud della Francia e gran parte dell'Italia. Hanno chiuso sottomedia di 1-3° le regioni meridionali italiane e parte del nord Africa.

Sul resto del Continente ha fatto più caldo del normale di 1-3° dove vedete il rosa tenue, di 3-5° dove è presente il rosa carico e tra i 5 e i 7° dove il colore tende al rosso.