Tra lunedi 3 e martedi 4 agosto VIA il CALDO INTENSO dall'Italia

Una attiva circolazione di bassa pressione coinvolgerà lo stivale italiano tra domenica e lunedì, portando un netto abbassamento della temperatura, con la fine dell'ondata di caldo per le regioni del centro e del nord. Entro martedì mattina raggiungeremo l'apice del raffreddamento e la differenza con le temperature registrate in questi giorni, si farà particolarmente evidente. Alle quote superiori prevediamo una flessione dei valori fino a 10 gradi in meno rispetto alle temperature di adesso, ovviamente a risentirne saranno anche i valori al suolo e non soltanto con le temperature più basse ma anche con un drastico abbassamento nei tassi di umidità relativa.

L'arrivo dell'aria fredda porterà forti temporali al nord tra domenica e lunedì, con fenomeni che secondo le ultime uscite modellistiche, riusciranno ad espandersi anche su parte delle regioni centrali. Sulla Sardegna è previsto un netto rinforzo del vento di Maestrale già a partire da lunedì mattina, mentre entro martedì i venti occidentali avranno conquistato ormai quasi tutto il Paese, ad esclusione delle estreme regioni sud-orientali del Mezzogiorno. Un confronto tra due carte di previsione del modello lamma, dove vengono mostrate le temperature alla quota di circa 1500 metri questo sabato tardo pomeriggio e martedì mattina :

Come detto, il ribasso della colonnina di mercurio si farà sentire in maniera decisa anche al livello del suolo. tra poco vi mostreremo un confronto tra i valori massimi previsti domenica e martedì.



(In aggiornamento)...