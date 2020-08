Torna il CALDO in settimana: chi supererà i 35°?

L'estate sta subendo un piccolo stop in queste ore, ma il caldo non si darà per vinto. La calura cercherà di aggrapparsi con le unghie al nostro Paese, ma dovrà quasi sicuramente cedere alle scorribande atlantiche durante il prossimo week-end.

Prima che ciò accada, la parte centrale della settimana si preannuncia stabile e calda...non calda come quella scorsa, ma comunque fastidiosa.

Tra oggi (lunedi) e domani (martedi) le temperature saranno accettabili sulla nostra Penisola. Tra mercoledi 26 e giovedi 27 agosto il termometro tornerà a salire sotto l'egida di un sole dardeggiante da nord a sud.

Queste sono le temperature attese in Italia nel pomeriggio di mercoledi 26 agosto:

Punte di 36° saranno presenti nelle aree interne della Sardegna; 35° sul Lazio e nelle aree interne della Sicilia. Su buona parte d'Italia avremo temperature comprese tra 30 e 34° con condizioni di calo anche fastidioso specie nelle aree piu distanti dal mare.

Queste invece sono le temperature previste per il pomeriggio di giovedi 27 agosto:

37° saranno probabili nelle zone interne della Sardegna, 36° tra la bassa Toscana, il Lazio unitamente alla Sicilia orientale, 35° sulla bassa Lucania. Anche in questa giornata si notano molte aree con temperature comprese tra 30 e 34°.

Il tempo inizierà a cambiare venerdi al nord, mentre nel fine settimana si prevede la rottura definitiva della stagione. Ne riparleremo.

Per sapere se soffrirai il caldo, puoi consultare le nostre esclusive mappe del disagio da caldo aggiornate ogni giorno e previste per i prossimi 10 giorni: >> MAPPE DEL DISAGIO DA CALDO