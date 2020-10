Temperature: settimana SOTTOMEDIA su tutta l'Italia

L'Italia è entrata tra le grinfie prepotenti dell'autunno. Anche nei prossimi giorni la situazione non cambierà; dal punto di vista atmosferico il clima resterà molto instabile, mentre sul fronte termico saremo interessati da un persistente SOTTOMEDIA che non riguarderà solo l'Italia, ma molti Paesi del Vecchio Continente.

Per dare un'idea del quadro termico previsto, vi mostriamo la mappa delle anomalie termiche a 1500 metri sul nostro Continente (e non solo) previste per le ore centrali di giovedi 15 ottobre.

Il "sacco" di aria fredda porterà anomalie al ribasso fino a 6° tra il Mediterraneo centro-occidentale e il sud della Francia. Oltre i nostri confini avremo invece anomalia termiche positive molto eclatanti sulla Groenlandia e tra l'Europa orientale e la vicina Russia.

Se con un balzo virtuale ci proiettiamo alla giornata di sabato 17 ottobre, notiamo il sostanziale mantenimento di questa situazione:

Praticamente tutta l'Europa a parte i settori orientali, sarà interessata da anomalie termiche al ribasso tra 4 e 6°, Viceversa, una forte anomalia al rialzo fino ad oltre 10° seguiterà a campeggiare sulla Groenlandia e tra l'Europa orientale e la Vicina Russia.

