TEMPERATURE sempre sotto le medie nei prossimi 10 giorni! Mappe eloquenti

Gli anticicloni e le tiepide correnti sub-tropicali resteranno ben alla larga dal Mediterraneo ancora a lungo. Il quadro dei 10 giorni a livello europeo sembra piuttosto chiaro dal punto di vista termico, grazie alla costante presenza di masse d'aria di origine polare e artico-continentale, le quali tenderanno ad intensificarsi di giorno in giorno soprattutto sull'est Europa.

Queste correndi fredde, inoltre, saranno presenti anche in Italia non solo negli ultimi giorni di gennaio ma anche, con sempre più probabilità, anche durante la prima settimana di febbraio. Quel su cui ci sono più incertezze sono senza dubbi gli effetti (in termini di precipitazioni e maltempo) che l'aria fredda avrà sullo Stivale, ma per quello vi rimandiamo a questo articolo.

Analizzando il solo aspetto termico, si evince un periodo piuttosto lungo caratterizzato da temperature inferiori alle medie del periodo, soprattutto in Italia.

La seguente mappa ci mostra le anomalie di temperatura a 1500 metri previste nei giorni della Merla e si denota la presenza di temperature fino a 3-4°C sotto le medie su gran parte dello Stivale. Al suolo l'anomalia si riduce a circa 1-2°C sotto le medie.

Anche i primi 5 giorni di febbraio non scherzano da questo punto di vista: l'anomalia di temperatura secondo la media degli scenari (quindi la previsione al momento più probabile) mostra valori sotto le medie su gran parte dello Stivale. L'anomalia più pesante è presente tra centro e sud Italia, esattamente dove nei prossimi giorni sono previste con maggior probabilità le ipotetiche ondate di freddo marcato. Il nord, infatti, resterà ai margini del maltempo nel corso dei prossimi 7-10 giorni.

Insomma il freddo ci farà compagnia ancora a lungo e proprio tra 2 e 5 febbraio potrebbe intensificarsi nettamente specie sul lato adriatico e al sud. Ma su quest'ultimo aspetto ci torneremo nei prossimi aggiornamenti.