TEMPERATURE in lieve calo momentaneo, quanto durerà il "sopra media"?

Ma quanto davvero durerà il caldo intenso? Quando potremo assaporare temperature più consone all'estate mediterranea? Sono domande che in tanti si stanno ponendo in queste ultime settimane e che purtroppo trovano una risposta più che chiara: il caldo continuerà ad avvolgere il Mediterraneo ancora per molti giorni, con possibilità di cambiamenti repentini davvero basse.

L'anticiclone africano sta subendo una momentanea flessione, che si sta traducendo in un aumento dell'instabilità al nord e a sprazzi sul lato adriatico. I temporali si stanno rivelando particolarmente intensi e stanno producendo anche improvvisi cali della temperatura, ma si tratta solo di un calo momentaneo che avrà breve durata.

Comunque il caldo intenso sub-tropicale è nel complesso in leggero indebolimento, soprattutto al nord: dopo i 37-39°C dei giorni scorsi in Val Padana la colonnina di mercurio è scesa di 4-5°C, mentre al centro e al sud il calo termico sarà più evidente nel week-end, di circa 2-4°C.

Insomma le temperature effettivamente scenderanno, ma ci troveremo pur sempre in un contesto di sopra media visto che arriviamo da un periodo estremamente caldo e afoso. Dalla mappa delle anomalie di temperatura a 1500 metri notiamo valori tra +1 e +3°C sopra le medie dal 27 luglio al 1 agosto, quindi valori di poco sopra le medie del periodo.

La tendenza per la prima settimana di agosto propone un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano che porterebbe nuovamente verso l'alto i termometri.

Difatti le anomalie nel periodo tra 1 e 5 agosto mostrano valori fino a 2-3°C oltre le medie specie al nordovest.

Situazione ancor più calda anche nel periodo tra 5 e 9 agosto. Insomma il caldo ci accompagnerà ancora a lungo, seppur senza picchi eccezionali. Difatti non si prevedono, al momento, anomalie molto pesanti.