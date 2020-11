Temperature in Europa: grande MITEZZA ad ovest, mentre ad est...

Siamo ormai entrati nell'ultimo mese dell'autunno meteorologico (novembre) e sul nostro Continente il freddo è presente in maniera davvero esigua e concentrata tra l'estremo lembo orientale e la vicina Russia; altrove è presente un gigantesco lago mite derivato soprattutto dall'aria calda in arrivo dall'Oceano.

Ecco il quadro delle temperature minime registrate la scorsa notte in Europa:

Una mitezza esasperata sta coinvolgendo Portogallo, Francia e parte delle Isole Britanniche, soprattutto l'Inghilterra. Pensate che a Parigi la temperatura minima è stata di 17°, a Londra di 16°!

La mitezza di spinge fino alla Danimarca e alla parte meridionale della Scandinavia dove le temperature sono rimaste ben al di sopra dello zero. Mitezza ovviamente nell'area mediterranea e sull'Italia, mentre se vogliamo trovare un po' di freddo dobbiamo andare molto più ad est.

Fa abbastanza freddo in Romania anche se i valori sono di poco sotto lo zero. Freddo più convinto è presente invece sulla parte nord-occidentale della Russia, anche se le temperature si sono mantenute sotto zero solo ad una cifra.

In altre parole, le prime scorribande fredde dovranno lavorare parecchio prima di rimuovere tutto il caldo ancora presente a livello europeo. Vedremo se nelle prossime settimane questo intento verrà portato a compimento.