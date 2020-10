Temperature in Europa: FREDDO? Per adesso ce n'è davvero POCO...

Mentre giungono notizie non belle sulla salute dei ghiacci artici che nel comparto siberiano risultano ai minimi storici, la stagione fredda tenta di imporsi come può (per il momento) su alcuni comparti del nostro Continente e sulla Vicina Russia.

Si tratta di tentativi freddi molto timidi, ancora circondati da temperature tutt'altro che basse anche laddove il freddo dovrebbe essere già di casa. Una situazione quasi opposta rispetto al Continente Americano dove è già in corso la prima ondata gelida della stagione.

La mappa mostra le temperature registrate la scorsa notte in Europa e sulla Vicina Russia:

Per comodità abbiamo cerchiato le aree dove le temperature sono andate sottozero. Valori negativi hanno riguardato quasi tutta la Scandinavia, con punte di -10° al suo interno; vi è poi un piccolo spicchio posto in prossimità della Bielorussia dove le temperature sono scese di poco al di sotto dello zero.

Sul resto del Continente le temperature risultano ancora distanti dagli 0° con addirittura valori a due cifre in prossimità delle Isole Britanniche e sui Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Situazione meteo LIVE: