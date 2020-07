Si conferma una settimana con caldo nel complesso SOPPORTABILE

La mappa sopra mostra l'indice di disagio da caldo, chiamato anche INDICE di CALORE (si legga questo articolo per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/79464/.

La scala va dal verde al fucsia. Ovviamente l'indice di calore aumenta quando il colore tende ad andare verso il fuscia.

Durante questa settimana il caldo non dovrebbe dare eccessivi problemi al nostro organisimo. Ciò non vuole dire che farà fresco, ma il mix di calura ed umidità non dovrebbe raggiungere valori tali da determinare fastidio o malessere.

La prima mappa mostra l'indice di disagio da caldo previsto per mercoledi 15 luglio:

Fatta eccezione per il sud della Sardegna, la Puglia, l'est della Calabria e la Sicilia dove avremo un caldo un po' fastidioso (ma comunque sopportabile), sul resto della Penisola colore VERDE, ovvero caldo sopportabile.

Se ci spingiamo avanti e arriviamo a venerdi 17 luglio, non si notano apprezzabili differenze:

SEMAFORO VERDE quasi per tutti, ovvero caldo sopportabile. Per trovare un po' di fastidio si dovrà andare sulle estreme regioni meridionali e nelle aree interne della Sicilia.

Controlla anche tu l'indice di calore della tua zona per i prossimi 10 giorni consultando le nostre mappe esclusive: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/