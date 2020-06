Prossima settimana: il CALDO può attendere...

Non eravamo più abituati ad un giugno instabile e con frequenti episodi temporaleschi; eppure in passato situazioni di questo tipo all'inizio dell'estate non erano infrequenti ed il tempo tendeva completamente a stabilizzarsi solo nei primi giorni di luglio.

Quest'anno il caldo ha deciso di farsi attendere: una buona notizia per la maggior parte delle persone che è costretta a lavorare in città; chi è già in vacanza, invece, non avrà il sole e il caldo ambiti, se non per qualche raro periodo.

La prima mappa mostra le anomalie termiche attese in Europa a metà della settimana prossima, in modo particolare nella giornata di mercoledi 10 giugno:

A parte la zona del Mediterraneo, le Isole Britanniche e l'estremo lembo orientale del Continente che avranno un lieve sopramedia termico, il resto d'Europa sarà sotto un grosso "lago" di aria fredda che porterà le termiche fino a 6-8° inferiori ai valori normali sull'Europa centro-settentrionale.

Nei giorni successivi la situazione non sembra migliorare a tal riguardo...anzi! Se passiamo al quadro delle anomalie termiche tra giovedi 11 e venerdi 12 giugno notiamo che il "sottomedia" potrebbe esterdersi anche alla nostra Penisola:

Sull'Europa centro-orientale si arriverà fino a 8-10° in meno rispetto alle medie del periodo. In Italia 8° in meno rispetto alle medie veleggeranno lungo il versante adriatico, ma un po' tutta la nostra Penisola farà registrare temperature al di sotto della norma.

Se vuoi consultare le nostre mappe sulle anomalie termiche a livello europeo clicca qui:

https://www.meteolive.it/speciali/TEMPERATURE/55/anomalie-delle-temperature-per-i-prossimi-7-giorni-a-1-500m-/32513/