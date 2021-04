PASQUA con CROLLO delle TEMPERATURE in Italia

Le temperature quasi estive che ci hanno accompagnato in questi giorni hanno le ore contate. Quella odierna sarà l'ultima giornata che risentirà del campo di alta pressione, in via di graduale attenuazione.

A partire da domani, sabato 3 aprile, la situazione in Italia tenderà a cambiare, culminando in una Pasqua decisamente più fredda su gran parte del nostro Paese.

Per dare l'idea dello sbalzo termico che dovremo sopportare nelle prossime 48-72 ore, vi mostriamo il paragone tra le temperature previste al suolo per il primo pomeriggio odierno e quelle di Pasqua.

La prima mappa mostra le temperature attese alle ore 14 di oggi, venerdi 2 aprile:

Punte di 23-24° al nord, lungo il versante adriatico e sulla Sardegna. Altrove temperature quasi ovunque superiori a 20°.

Guardate invece cosa si prevede alle ore 14 di PASQUA:

Cali termici superiori a 10° interverranno lungo il versante adriatico e su alcune aree del settentrione. I 20° saranno limitati alla Sardegna e alla Sicilia.

Notate inoltre le temperature vicine allo zero in prossimità dell'Appennino centro-meridonale dove nevicherà oltre gli 800 metri.

Infine, diamo un'occhiata alle temperature al suolo previste per PASQUETTA:

Qualche grado in piu al nord, ma valori sempre al di sotto dei 20°; ancora abbastanza freddo nelle aree interne del centro e del meridione con temperature massime ad una cifra. Sotto i 20° anche la Sardegna e la Sicilia.

