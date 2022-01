Notte GELIDA in arrivo al nord, vento e FREDDO altrove

Mentre gli ultimi refoli freddi dai Balcani sferzano le regioni del centro e del sud, da ovest incombe l'anticiclone delle Azzorre, destinato ad inglobare tutta la penisola nel prosieguo di settimana (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

L'aria resta, al momento, particolarmente fredda su tutta penisola, sia in quota che in pianura: nelle prossime ore la colonnina di mercurio scenderà ulteriormente ovunque ma in maniera particolare sulle regioni settentrionali grazie all'avanzata dell'alta pressione.

Nelle valli alpine e prealpine e su tutta la pianura Padana ci aspettiamo un grande calo delle temperature nel corso della prossima notte. La presenza dei cieli sereni, l'assenza di vento e la stabilità dell'aria favorirà un forte irraggiamento notturno che costringerà l'aria a raffreddarsi repentinamente nei bassi strati.

In pianura Padana le temperature scenderanno sotto lo zero pressoché ovunque: tra bassa Lombardia, basso Piemonte ed Emilia ci aspettiamo temperature minime, nella notte e all'alba di giovedì 13, vicine ai -5/-7°C. Nelle grandi città come Torino, Milano e Bologna la temperatura potrebbe scendere appena sotto lo zero (possibili minime di -1/-2°C). Naturalmente i valori più bassi riguarderanno le aree rurali e le piccole località dove la dispersione del calore è maggiore.

Nelle valli alpine e prealpine la temperatura potrebbe scendere ancor più in basso, anche sotto i -10°C.

Notte molto fredda anche al centro e al sud, ma a causa dei venti freddi che continueranno a soffiare dai Balcani verso il Mediterraneo. Le temperature più basse saranno in montagna e in collina, dove molto probabilmente si scenderà sotto lo zero. Freddo su coste e pianure con temperature tra i 4 e 7°C. La sensazione del freddo sarà acutizzata dalle raffiche di grecale.