Lunedi 24 febbraio - MITEZZA: chi salirà oltre i 20°?

L'alta pressione che ci sta interessando presenta caratteristiche molto simili agli anticicloni estivi, sia come geopotenziali che come temperature negli strati superiori della troposfera.

Al suolo non fa caldo in quanto (bene o male) siamo in inverno; il fenomeno delle inversioni termiche non consente all'aria calda di arrivare al suolo come invece capiterebbe in una normale giornata estiva.

A 1500 metri, invece, le termiche (su alcuni settori) sono estive. Ecco la mappa riferita alla mattinata di lunedi 24 febbraio:

14-16° a 1500 metri tra la Corsica e la Sardegna sono valori consoni alla metà del mese di giugno se non alla prima decade di luglio! Lungo la Penisola, alla medesima quota, si viaggerà tra i 10 e i 12°, che sono termiche corrispondenti all'ultima decade di maggio!

Gran parte di questo "calore" non si riverserà al suolo per i motivi suddetti, se non su limitate aree. Ecco le temperature a livello del suolo previste per lunedi 24 febbraio attorno alle ore 14:

Abbiamo cerchiato in giallo le aree che potrebbero valicare i 20°. Particolare attenzione alle aree pedemontane occidentali del Piemonte, che complice i venti discendenti dalle Alpi, potrebbero registrare (al suolo) valori estivi propriamente detti, anche attorno a 25°.

Per il resto ritroviamo 22° sulla Sicilia meridionale, 21° tra la bassa lucania e la Puglia, 20° sulla Sardegna orientale e su buona parte della pianura padana centro-occidentale.

Sulle altre regioni le temperature resteranno ancorate stabilmente sopra i 15°, con punte di 18-19° al centro e al meridione.

