Inizio settembre con temperature più GRADEVOLI anche al sud

In questa parte conclusiva di agosto, lo stivale italiano è stato raggiunto da una circolazione instabile oceanica responsabile di numerosi episodi di maltempo al centro ed al nord. Questi episodi di tempo fortemente perturbato sembrano tuttavia aver escluso le regioni del Mezzogiorno, dove l'estate (almeno all'apparenza) è rimasta ancora in sella, anzi mostrando i denti proprio in questa parte conclusiva del mese. Ci sono tuttavia delle notizie positive anche per questo settore; l'aria fresca raggiungerà presto anche il meridione e le correnti instabili oceaniche saranno in grado di portare un cambiamento del tempo anche su questi settori, già a partire dalle prossime ore.



In effetti il caldo intenso su questo settore persiste ormai da diversi giorni e le temperature che sono state registrate ieri, ci ricordano che per alcuni settori d'Italia, l'estate canicolare fa sentire ancora la propria voce. Ecco le temperature massime registrate ieri pomeriggio in Puglia e Basilicata:



Barletta 36.0

Bisceglie 38.9

Molfetta 39.3

Cerignola 39.3

Valle d'Ofanto 39.1

LOCONIA 39.6

Tra martedì e mercoledì l'aria più fresca atlantica riuscirà a spingersi anche al sud, portando un abbassamento delle temperature rispetto ai valori misurati in questi giorni. I venti di Scirocco lasceranno il posto a venti più freschi di Libeccio e di Maestrale, con un refrigerio più accentuato sulla Sicilia e sulla Calabria tirrenica. C'è da dire che su questo settore d'Italia l'abbassamento della temperatura risulterà più attenuato rispetto a quello che hanno sperimentato al nord, tuttavia il caldo intenso e canicolare, è destinato ad abbandonare anche questi settori. Ecco i valori di temperatura massima previsti mercoledì 2 settembre: