Il FREDDO della prossima settimana: prima proiezione sulle TEMPERATURE al SUOLO

La reale traiettoria del nucleo freddo principale che interesserà l'Europa durante la prossima settimana è ancora in fase di studio in quanto non risulta bene inquadrato dalle elaborazioni.

Il calo termico però ci sarà...questa sembra essere la costante che emerge da tutti gli elaborati visionati stamattina in merito alla situazione meteorologica prevista per la prossima settimana.

A tal proposito, vi mostriamo una prima proiezione delle temperature che potrebbero registrarsi in Italia all'alba di martedi 24 marzo. Ribadiamo che tali valori potrebbero subire modifiche nell'arco dei prossimi giorni; di conseguenza non prendiamoli come oro colato.

Notiamo molti valori negativi in pianura al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale, fino a -7/ -8° nelle conche interne poste tra Lazio e Abruzzo, -3/ -4° sull'Appennino meridionale.

Si "salverebbero" solo le coste e le Isole con valori al di sopra dello zero.

Nei prossimi giorni aggiorneremo le temperature previste in vista anche di possibili complicanze per il settore agricolo.

