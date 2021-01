Guardate che SBALZI TERMICI avremo durante la settimana!

Dal freddo anche intenso alla mitezza...tutto nel giro di un paio di giorni. Colpa delle correnti fredde settentrionali che a partire da giovedi 28 gennaio verranno sostituite da aria molto mite proveniente dall'Atlantico.

In altre parole, passeremo dall'inverno ad un anticipo di primavera su alcune regioni, specie al centro e al meridione.

Il momento più freddo della settimana dovrebbe essere la mattinata di mercoledi 27 gennaio, quando il cielo sarà quasi ovunque sereno e il vento in attenuazione. Ecco le temperature previste per le ore 7 della giornata in parola:

Le zone interne appenniniche poste tra il Lazio e l'Abruzzo (segnatamente la zona Aquilana), potrebbero staccare punte al ribasso attorno a -9°/-10°.

Tutte le vallate interne, gran parte della Pianura Padana ed addirittura le zone interne delle Isole presenteranno valori di poco sotto lo zero. Non si andrà invece sottozero lungo le coste a parte casi locali.

Guardate invece cosa succederà nella prima mattinata di sabato 30 gennaio, sempre attorno alle 7 del mattino:

I valori sotto lo zero saranno praticamente spariti. Resterà un po' di freddo sulla Pianura Padana e nelle aree interne del centro. Su tutte le altre zone le temperaure tenderanno ad impennarsi anche al di sopra dei 10° lungo le regioni tirreniche e sulle Isole...un po' come se fossimo in primavera.

Sarà un colpo duretto alla salute dell'inverno, anche se il Generale probabilmente non si darà ancora per vinto...