Grande MITEZZA sull'Italia: punte di 24-25° al sud!

L'alta pressione ha fatto piazza pulita di nubi e piogge sulla nostra Penisola...come era nelle attese. Ora si guarda il termometro sia come potenziale fonte "benefica" per ridurre i contagi, sia come strumento che rimarca per l'ennesima volta una mitezza sopra le righe in sede italica.

In questo frangente le temperature più elevate si prevedono al meridione e sulle Isole, dove farà quasi caldo per la stagione.

La prima mappa mostra le temperature previste in Italia nelle ore centrali di giovedi 12 marzo:

Focalizziamo subito lo sguardo al meridione. Tra il Molise e la Puglia Garganica si prevedono 25°, una temperatura consona al mese di giugno.

23° sono attesi sulla bassa Lucania, ma saranno molte le aree che valicheranno i 20°, specie lungo il versante adriatico, parte delle pianure del nord e sulle Isole. Altrove i valori termici si attesteranno tra i 16 e i 19°.

Queste invece sono le temperature previste per le ore centrali di venerdi 13 marzo:

24° sono attesi sulla bassa Lucania e le aree interne della Sicilia; 23° sul Foggiano e la Sardegna meridionale, 22° sul Salento e la Calabria Ionica, 20-21° sull'Emilia Romagna e su quasi tutto il versante adriatico.

