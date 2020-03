FREDDO: martedì mattina alcune regioni avranno temperature inferiori allo zero...

L'aria fredda sta entrando in queste ore sull'Italia sotto l'egida di forti venti di matrice orientale.

Il grosso del freddo è ancora arroccato alle quote superiori, ma nelle prossime 24 ore tenderà ad abbattersi al suolo stante un parziale calo della ventilazione connesso ad un rasserenamento del cielo, specie al nord.

La mappa mostra le temperature previste per le prime ore di domani mattina, martedi 24 marzo, in Italia. Si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Il freddo si farà sentire soprattutto nelle aree interne del centro e del meridione. Nelle conche interne tra Lazio e Abruzzo si prevedono punte al ribasso attorno a -7/ -8°.

Valori negativi saranno possibili anche su alcune aree della pianura padana e nelle zone interne delle due Isole Maggiori.

Ribadiamo che non dovrebbero verificarsi gelate in prossimità della fascia costiera e che il sole già alto sull'orizzonte dovrebbe mitigare i rigori del freddo nell'arco della giornata.

