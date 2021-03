FREDDO: di quanto caleranno le temperature nel fine settimana?

L'alta pressione che ci ha interessato negli ultimi giorni, tende a ritirarsi dall'Italia. Nei prossimi giorni assisteremo ad un tempo maggiormente variabile e su alcune regioni anche più freddo.

Le aree deputate ad un maggiore calo delle temperature saranno il nord e il versante adriatico. Al nord, in alcuni casi, le temperature potrebbero calare di 7-8°, specie nella giornata di sabato.

Per fornire una stima di quanto caleranno le temperature, vi propniamo gli scostamenti dai valori normali che si riscontreranno in Italia alle ore 13 di oggi, giovedi 4 marzo:

Sulle regioni settentrionali avremo esuberi termici dalla media compresi tra 4 e 6°; al centro tra 2 e 4°, mentre al sud e sulle Isole tra 1 e 3°, ad eccezione della Sicilia che si troverà in difetto di 1°.

Osserviamo adesso cosa capiterà 48 ore dopo, ovvero alle ore 13 di sabato 6 marzo:

Guardate come sarà sensibile il calo termico al nord e lungo il versante orientale rispetto ai valori attuali.

Sulle pianure del nord si andrà in media, mentre le zone di pianura aderenti alle montagne finiranno sottomedia di 2-3°. Il medesimo discorso varrà per il medio e alto Adriatico che presenterà anomalie al ribasso fino a 4° nelle aree interne appenniniche.

Sul resto d'Italia, come vedete dalla mappa, non si prevedono cali termici importanti anche se probabilmente nella giornata di domenica 7 marzo qualche grado in meno potrebbe farsi strada anche sulle regioni centrali tirreniche.

