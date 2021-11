Forte irraggiamento a breve, temperature in crollo nella notte su tante regioni

Nelle prossime ore verranno ad incastrarsi una serie di fattori che favoriranno un deciso calo delle temperature su tante regioni, soprattutto quelle del nord Italia. Stiamo parlando del classico fenomeno dell'irraggiamento notturno, ovvero quel processo che permette al terreno e ai bassi strati dell'atmosfera di perdere calore molto rapidamente.

Questo fenomeno avviene sempre, ma durante la notte e in presenza di altri fattori imprescindibili tende ad amplificarsi. L'irraggiamento notturno in arrivo sarà dovuto essenzialmente al ritorno dei cieli sereni su tutto il Settentrione, all'aumento momentaneo della pressione e all'assenza di vento.

Coi cieli sereni i bassi strati atmosferici potranno liberare senza alcun impedimento il proprio calore e cederlo alle quote superiori, provocando un repentino raffreddamento dello strato d'aria prossimo al suolo. Di contro la temperatura salirà alle quote superiori, dando vita al fenomeno dell'inversione termica.

Ma che temperature registreremo? Già in questi minuti le temperature stanno scendendo rapidamente su tutto il nord, ma il calo più significativo arriverà nella notte e all'alba di domani. Le temperature minime che assaporeremo domani saranno molto basse su tutta la pianura Padana, l'area che più si presta a questo tipo di fenomeno. Avremo minime attorno ai 4-5°C nelle grandi città, mentre nelle località più piccole tra bassa Lombardia, basso Veneto, bassa Emilia e Piemonte potremo sfiorare lo zero. Non escludiamo qualche minima inferiore allo zero con annesse brinate e gelate, specie nelle campagne.

Consulta a questo link il nostro modello. Di seguito le temperature minime previste per domani all'alba:

Il calo termico dovuto all'irraggiamento notturno sarà importante anche nelle valli alpine, Toscana, Umbria e zone interne di Marche e Abruzzo, specie sugli altipiani, nelle conche e nei fondovalle. Sul resto d'Italia avremo temperature più alte visto che non sussisteranno i fattori precedentemente elencati.

Il tempo poi peggiorerà nuovamente a causa di un'altra perturbazione, come vi abbiamo già accennato in questo articolo.