Come cambiano le temperature ad inizio prossima settimana?

I prossimi giorni saranno caratterizzati da un aumento non indifferente della variabilità, esclusivamente riferita al ritorno di acquazzoni e temporali, e ancora dal gran caldo. Esattamente: la vastissima massa d'aria calda che aleggia nel Mediterraneo non subirà particolari sconquassi, al più cederà il passo ad aria più fresca solo ad altissima quota come già preannunciato in questo articolo.

Insomma tornerà l'instabilità, torneranno rovesci e grandinate, ma il caldo resterà quasi interamente al suolo posto su quasi tutta Italia! L'apice del caldo arriverà tra venerdì e sabato quando sfioreremo i 39°C in Val Padana e sulle regioni tirreniche, dopodichè ci sarà un leggero calo termico che porrà i valori massimi tra i 32 e 36°C. Insomma non ci sarà un calo termico rilevante, considerando che resteremo in un contesto di sopra media termico su tutta Italia.

Solo in presenza dei temporali potremo assaporare aria più fresca e gradevole per qualche ora, ma si tratterà di un calo termico momentaneo. Le temperature più alte le ritroveremo in pianura Padana, sulle coste e le pianure del centro e del sud, mentre andrà leggermente meglio in montagna dove l'instabilità tenderà a coprire il Sole fin dalle primissime ore del pomeriggio, riferendoci in questo articolo esclusivamente ai giorni di lunedì e martedì.

Eloquenti le massime previste tra 8 e 9 agosto:

L'indice di calore, ovvero quanto pesante sarà la percezione del caldo, nel corso di lunedì è ancora marcato:

Anche in piena notte non avremo grandi cali di temperatura. Le minime di martedì, infatti, sono previste quasi ovunque sopra i 20°C eccetto le aree montuose o alto-collinari: